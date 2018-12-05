Новак и аль-Фалех обсудят до заседания мониторинга ОПЕК + в Вене позиции по уровням добычи

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак утром в среду проведет двусторонние переговоры со своим саудовским коллегой Халедом аль-Фалехом перед тем, как принять участие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене Об этом сообщили ТАСС источники в делегациях.

Встреча состоится за несколько часов до заседания комитета, от которого участники альянса ОПЕК+ ждут рекомендаций по общему уровню добычи в 2019 году.

Новак и аль-Фалех обсуждают возможность сокращения добычи с подачи саудовской стороны еще с ноября. По данным ТАСС, две ключевые в ОПЕК+ страны имеют разные взгляды на то, какой объем добычи нужно сокращать. Саудовская Аравия предлагала убрать с рынка не менее 1 млн баррелей нефти в сутки, в то время как Россия готова лишь на "символическое" сокращение.

Консенсус в ОПЕК+ не будет достигнут, пока Россия не поддержит ограничение добычи, говорят участники встречи в кулуарах. Некоторые из них делают ставку на то, что решения о сокращении не удастся достичь.

Само заседание мониторингового комитета, в состав которого входят шесть стран из 25 участвующих, назначено на 15.00 мск.

Журналистам вход в секретариат ОПЕК, где будет проходить встреча, будет запрещен, тогда как обычно пресса допускается на открытие заседания, иногда даже с возможностью пообщаться с министрами.