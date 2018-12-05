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ЦБ сократил почти половину сотрудников банковского надзора

В процессе реформирования банковского надзора регулятор смог обеспечить непрерывность деятельности и сохранить накопленные сотрудниками в регионах знания, отметила зампредседателя ЦБ Ольга Полякова
Здание Центробанка РФ Артем Геодакян/ТАСС
Здание Центробанка РФ
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России сократил 45% сотрудников, занимавшихся банковским надзором, после передачи этой функции от региональных подразделений Службе текущего банковского надзора. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами", - отметила она.

По словам Поляковой, в процессе реформирования банковского надзора ЦБ смог обеспечить непрерывность деятельности и сохранить накопленные сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях.

Банк России завершил централизацию банковского надзора в октябре этого года. В результате кредитные организации, ранее поднадзорные региональным управлениям ЦБ, перешли под контроль Службы текущего банковского надзора. В настоящее время эта структура осуществляет контроль за 474 кредитными организациями, а департамент надзора за системно значимыми банками контролирует 28 организаций.

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