ЦБ сократил почти половину сотрудников банковского надзора

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Банк России сократил 45% сотрудников, занимавшихся банковским надзором, после передачи этой функции от региональных подразделений Службе текущего банковского надзора. Об этом в интервью "Российской газете" сообщила зампредседателя ЦБ РФ Ольга Полякова.

"Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами", - отметила она.

По словам Поляковой, в процессе реформирования банковского надзора ЦБ смог обеспечить непрерывность деятельности и сохранить накопленные сотрудниками в регионах знания о кредитных организациях.

Банк России завершил централизацию банковского надзора в октябре этого года. В результате кредитные организации, ранее поднадзорные региональным управлениям ЦБ, перешли под контроль Службы текущего банковского надзора. В настоящее время эта структура осуществляет контроль за 474 кредитными организациями, а департамент надзора за системно значимыми банками контролирует 28 организаций.