На благоустройство городов Ульяновской области из бюджета России выделят 372 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Финансирование программы "Формирование комфортной городской среды в Ульяновской области" из средств федерального бюджета в 2019 году составит 372 млн рублей. Это почти на 150 млн рублей больше по сравнению с 2018 годом, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе зампредседателя правительства Ульяновской области Светланы Колесовой.

"В 2019 году финансирование из федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, увеличено почти на 150 млн рублей - региону будет направлено 372 млн рублей. В 2018 году на реализацию проекта было направлено 233 млн рублей федеральных средств", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы, в 2019 году программа проекта будет частично изменена. "Со следующего года благоустройство дворовых территорий будет осуществляться на усмотрение субъекта, а с 2020 года мы сможем направлять федеральные средства только на обновление общественных пространств <…> Обязательно устанавливается минимальный трехлетний гарантийный срок на выполненные работы, их принимают общественная муниципальная комиссия и жители", - цитирует пресс-служба Колосову.

По ее словам, до 1 февраля муниципалитеты должны разработать дизайн-проекты благоустройства территорий, а к 15 февраля согласовать их со специалистами Центра компетенций по вопросам городской среды. Контракты на выполнение работ планируется заключить не позднее 1 мая. "Чтобы усилить заинтересованность муниципалитета в качественном исполнении работ, процент софинансирования увеличивается до 10%", - уточнили в пресс-службе.

Зампредседателя правительства также добавила, что теперь соглашения о финансировании с Минстроем РФ будут перезаключаться ежегодно. "Принцип распределения субсидий между регионами будет зависеть от индекса качества городской среды. Важным показателем выступит <…> обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизация отрасли городского хозяйства", - привела ее слова пресс-служба.

Проект по формированию комфортной городской среды действует в Ульяновской области с 2017 года. Было обновлено 34 общественных пространства, на части из них работы завершены полностью, на другой - выполнен первый этап. В 61 населенном пункте благоустроены общественные и дворовые территории, центральные улицы сел, мемориалы и памятники, отремонтированы дороги.