В Карелии может появиться ветрогенерация

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Ветровая генерация электроэнергии может появиться в Карелии. Как сообщили в пресс-службе Совбеза РФ, секретарь которого Николай Патрушев возглавляет Госкомиссию по подготовке к празднованию 100-летия региона, этот вопрос прорабатывается с Росатомом.
"Совместно с ГК "Росатом" обсуждаются меры по развитию ветровой генерации в Республике Карелия", - говорится в сообщении.
Также прорабатывается возможность финансирования за счет средств федерального бюджета строительства и реконструкции автомобильных дорог Лоухи - Суоперя (165 км), Кемь - Лонка через Калевала (250 км) и Беломорск - Сумпосад - Нюхча (180 км). "Совместно с Минприроды России и Ростуризмом решаются вопросы развития экологического туризма на территориях, на которых не введен режим особого охраняемой территории", - добавили в Совбезе.
Для развития гражданской авиации в Карелии и организации дополнительных маршрутов перевозок в региональном и межрегиональном направлениях будет разработан поэтапный план развития сети посадочных площадок для авиатранспорта. Кроме того, принимаются меры по повышению уровня газификации Лахденпохского и Сортавальского районов Карелии, а также завершению проектирования газопровода-отвода Волхов - Сегежа - Костомукша.
На контроле Госкомиссии остаются мероприятия по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". "Продолжается работа по созданию предприятий в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Карелия, по улучшению в них социально-экономического положения населения, а также созданию территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах, привлечению в них резидентов и созданию производств (включая ТОСЭР "Надвоицы" и промпарк "Надвоицы").