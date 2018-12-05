В Карелии может появиться ветрогенерация

Минфин прогнозирует дополнительные доходы от нефти в декабре на уровне 359,1 млрд рублей

Также в финансовом ведомстве сообщили, что в период с 7 декабря по 14 января направят на покупку валюты 366,1 млрд руб. допдоходов

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