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Сбербанк увеличил верхнюю границу возраста по потребительским кредитам

Потребительские кредиты без обеспечения могут оформить клиенты старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбербанк увеличил верхнюю границу возраста по потребительским кредитам. Как говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации, теперь клиенты старше 65 лет могут оформить потребительский кредит при условии его погашения до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.

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"Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов, - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. - Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой "Мобильный банк" пользуются 63% пенсионеров".

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