МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Сбербанк увеличил верхнюю границу возраста по потребительским кредитам. Как говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации, теперь клиенты старше 65 лет могут оформить потребительский кредит при условии его погашения до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.

Меньше, да больше: что происходит с потребительскими кредитами

"Мы видим, что все больше россиян пенсионного возраста хотят расширять свои возможности, в том числе при помощи потребительских кредитов, - отметила заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. - Клиенты Сбербанка пенсионного возраста активно пользуются банковскими сервисами: каждый третий работающий пенсионер вкладывает денежные средства в срочные счета, дебетовыми картами владеют 80% пенсионеров, кредитные карты есть у 13% клиентов старше 55 лет, а услугой "Мобильный банк" пользуются 63% пенсионеров".