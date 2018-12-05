Порошенко заявил, что на Украине соли хватит на 2,5 тыс. лет

КИЕВ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что страна живет обычной жизнью на фоне введения военного положения, а необходимость скупать валюту, соль и спички у населения отсутствует. Об этом он заявил в среду на Форуме местного самоуправления.

"Не останавливается транспорт, хотя некоторые призвали немедленно раскупать все билеты. И даже призыв немедленно покупать соль и спички <...> Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте [город в Донецкой области] огромную гору соли и заверили наших северных соседей "за поребриком", что соли у нас хватит на 2,5 тыс. лет военного положения", - утверждает глава государства.

Он отметил, что ситуация в других секторах страны также существенно не изменилась. "Никому не удалось раскачать валютный рынок, нет никаких дестабилизирующих факторов в банковской сфере, количество депозитов даже возросло", - сообщил президент, добавив, что в государстве также "нет комендантского часа, как некоторые предрекали", и "нет прекращения деятельности СМИ".

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что украинцы начали активно скупать товары первой необходимости на фоне сообщения о введении в ряде регионов страны военного положения. Сообщалось и о росте цен на продукты питания и падении национальной валюты. В частности, украинская газета "Вести" писала о том, что в Херсоне, по словам местной жительницы, "в некоторых магазинах очередь за спичками" и местной власти пришлось обратиться к населению с просьбой не паниковать. Кроме того, Украинские железные дороги не продают билеты на поезда после 20 декабря.

Введение военного положения действительно ослабило гривну. Так, 23 ноября курс национальной валюты составлял около 27,7 гривен за один доллар. На сегодняшний день, согласно Нацбанку, один доллар стоит около 28,1 гривны. На днях за единицу американской валюты давали около 29 гривен, однако затем курс национальной валюты Украины немного укрепился.

Верховная рада 27 ноября утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в стране военного положения с 26 ноября сроком на 30 дней. Военное положение введено в 10 областях страны: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, а также внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории. Поводом для этого стал инцидент в районе Керченского пролива, где 25 ноября три корабля Военно-морских сил Украины, шедшие из Одессы в Мариуполь, незаконно пересекли госграницу РФ. Корабли были задержаны, а 24 члена экипажей арестованы судом Симферополя по обвинению по части 3 статьи 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы РФ", которая предполагает до шести лет лишения свободы.