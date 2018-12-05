Кабмин откажется от лицензий в бумажном виде, внедрив реестровую модель

ГОРКИ, 5 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ рассматривает законопроекты, которые позволят внедрить реестровую модель предоставления госуслуг по лицензированию отдельных видов деятельности, отказавшись от лицензий в бумажном виде. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Мы обсудим два законопроекта, которые касаются дальнейшей цифровизации государственных услуг. Первый документ внедряет в сферу лицензирования так называемую реестровую модель, то есть в реестр вносится каждая новая лицензия в электронном виде, - рассказал премьер. - В бумажном виде лицензий больше не будет, и, в случае необходимости, владелец получает выписку, как это делается, например, при подтверждении права собственности на квартиру или землю".

Реестр будет открытым и общедоступным, отметил он. "Проверить своего контрагента или партнера можно будет через запрос. Такая схема существенно упрощает обмен информацией для бизнеса, и в целом сократится, надеюсь, бумажный документооборот, равно как и затраты на обработку и хранение документов", - добавил Медведев.

Второй документ внесет коррективы в Налоговый кодекс в рамках исполнения этой инициативы.