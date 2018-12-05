Недельная инфляция в России ускорилась до 0,2%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Потребительские цены в России за период с 27 ноября по 3 декабря 2018 года выросли на 0,2%, свидетельствуют данные Росстата. До этого инфляция две недели подряд удерживалась на уровне 0,1%. С начала года инфляция в РФ набрала 3,5%.

В сопоставимом периоде прошедшего года (с 28 ноября по 4 декабря 2017 года) Росстат фиксировал инфляцию на уровне 0,1%. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 3 декабря составила около 3,9%.

По данным статистики, за прошедшую неделю значительный рост цен наблюдался на плодоовощную продукцию - в среднем на 2,7%. При этом огурцы стали дороже на 8,8%, белокочанная капуста - на 5,8%, помидоры - на 5,7%, репчатый лук - на 2,9%.

В то же время куриные яйца подорожали на 2,6%, пшено - на 0,9%, сахар-песок - на 0,7%, мясо кур - на 0,5%, пастеризованное молоко, сметана, жирный творог, мука - на 0,4%, полукопченая колбаса, сливочное масло, стерилизованное молоко, сыры, хлеб, макаронные изделия и вермишель - на 0,3%.

За отчетную неделю, по данным Росстата, цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.