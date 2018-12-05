Импорт товаров в РФ из стран дальнего зарубежья за 11 месяцев вырос на 6,1%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Импорт товаров в Россию из стран дальнего зарубежья в январе-ноябре 2018 года вырос на 6,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил $192,9 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

При этом в ноябре текущего года импорт сократился на 2,4% к уровню октября и в стоимостном выражении составил $18,1 млрд, отмечается в сообщении ведомства.

Закупки по группам товаров

Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства по сравнению с предшествующим месяцем вырос на 3,9% и составил $2,08 млрд, продукции машиностроения - на 0,7%, до $9,44 млрд, а ввоз текстильных изделий и обуви снизился на 14,7%, до $858,2 млн, химической продукции - на 6,5%, до $3,25 млрд.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства увеличился ввоз овощей в 2,5 раза, зерновых культур - в 2 раза, фруктов и орехов - на 12,3%, табака - на 8,4%, рыбы - на 7,3%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 7%, растительного масла - на 6,1%. Вместе с тем импорт мяса и субпродуктов сократился на 16,3%, сахара - на 11%, молочных продуктов - на 4,5%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки электрооборудования на 7,4%, инструментов и аппаратов оптических - на 5,8%, механического оборудования - на 3,9%, средств наземного транспорта - на 0,5%. При этом сократились поставки судов и плавучих средств в 3,5 раза, летательных аппаратов - на 50,2%, железнодорожных локомотивов - на 7%.

Среди текстильных изделий и обуви сократились закупки текстильных материалов на 22,8%, текстильной одежды - на 22,4%, обуви - на 20,6%, химических волокон - на 14,7%, трикотажной одежды - на 9,9%, трикотажного полотна - на 8,6%, химических нитей - на 7,3%, хлопка - на 4,7%. При этом ввоз готовых текстильных изделий увеличился на 1,3%.

Импорт товаров химической промышленности сократился за счет снижения закупок парфюмерно-косметических товаров на 12,8%, полимеров и каучука - на 8,7%, продукции органической и неорганической химии - на 6,7%, мыла и синтетических моющих средств - на 3,7%. При этом закупки фармацевтической продукции увеличились на 0,7%.