Источник: ОПЕК+ обсуждает продление сделки по сокращению добычи до конца 2019 года

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Россия и ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета в Вене обсуждают продление сделки по сокращению добычи нефти на текущих условиях до конца 2019 года, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

По его словам, все участники соглашения склоняются к тому, чтобы просто продлить сделку, которая подразумевает общее сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

В ОПЕК ожидают длительного и интенсивного наращивания добычи нефти в США, отметил собеседник агентства.

Другой источник в одной из делегаций сообщил ТАСС, что сокращение добычи поддерживают все участники соглашения ОПЕК+, препятствием было согласование объемов и уровней, от которых нужно снижать производство.

Сохранение действующего соглашения предусматривает в том числе ограничение добычи примерно на 1 млн баррелей в сутки - именно на столько участники ОПЕК+ в конце июня решили восстановить добычу, чтобы компенсировать возможный дефицит на рынке из-за санкций против Ирана и резкое падение производства в Венесуэле. Это позволило вернуться к первоначальным параметрам сделки, которая с начала 2018 года неизменно перевыполнялась.

По данным ОПЕК, добыча нефти в России в октябре достигла нового рекорда за постсоветский период - 11,6 млн баррелей в сутки.