Россельхознадзор с 5 декабря начал предотгрузочный контроль цитрусовых из Турции

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Специалисты Россельхознадзора в связи с участившимися нарушениями фитосанитарных требований с 5 декабря начали осуществлять предотгрузочный контроль цитрусовых из Турции, говорится в сообщении российского ведомства.

"С 5 декабря 2018 года специалисты Россельхознадзора в составе трех групп приступили к предотгрузочному мониторингу цитрусовых культур, предназначенных к поставке в Российскую Федерацию", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, необходимость этого мониторинга вызвана увеличением количества случаев выявления нарушений фитосанитарных требований РФ и ЕАЭС. В частности, речь идет о поставках продукции, зараженной средиземноморской плодовой мухой. За последние 10 дней на границе РФ Россельхознадзором выявлено 130 партий цитрусовых, зараженных этим карантинным объектом, отсутствующим на территории России и всей территории ЕАЭС и способным нанести значительный ущерб не только цитрусовым, но и семечковым и косточковым культурам.

В ходе встречи с представителями Россельхознадзора турецкая сторона признала сложившуюся ситуацию негативной и пояснила, что в 2018 году в Турции сложились особо благоприятные погодные условия для развития вредителя, а меры, предпринимаемые фермерами для его подавления, оказались неэффективными. Турецкие специалисты также признали, что экспортеры, специализирующиеся на поставке в Россию цитрусовых, несмотря на вспышку этого вредителя, закупали цитрусовые у фермеров, не предполагавших поставлять свою продукцию в Россию и не проводивших мероприятия, благодаря которым обеспечивается соответствие фитосанитарным требованиям РФ и ЕАЭС.

По информации турецкой стороны, сейчас доля не допущенной к ввозу в Россию турецкой продукции составляет не более 1,5% от общего объема поставок. В ходе переговоров представители Россельхознадзора совместно с турецкой стороной также определили ряд турецких регионов, продукция из которых представляет повышенный фитосанитарный риск.