Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу на шесть месяцев 2019 года

ВЕНА, 5 декабря. /ТАСС/. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал альянсу сократить добычу нефти в первом полугодии 2019 года. Объем сокращения будет обсуждаться на заседаниях в ближайшие два дня, сообщил журналистам министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи.

"На шесть месяцев", - сказал он, отвечая на вопрос, на какой срок обсуждается ограничение добычи нефти.

Конкретный объем сокращения на заседании комитета не рассматривался, отметил министр. "Цифры по соглашению будут обсуждаться в следующие два дня. Надеюсь, что [соглашение] будет достигнуто к концу этой недели", - добавил ар-Румхи.

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