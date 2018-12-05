Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги разнонаправленно

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги без единой динамики. Индекс Мосбиржи по итогам торгов в среду подрос на 0,09% - до 2445,55 пункта, РТС опустился на 0,25%, до 1153 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:10 мск опустился на 0,16%, до 66,72 рубля, курс евро снизился на 0,16%, до 75,78 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,45% - до $62,84 за баррель.

"Завтра решение по итогам заседания ОПЕК сможет повлиять на рынок. Позитивное решение картеля заставит индекс Мосбиржи подняться в район 2450 пунктов и, возможно, пробить этот уровень. Индекс РТС может подняться в район 1165 пунктов. Завтра у российской валюты есть шанс укрепиться. Пара доллар/рубль снизится в район 66 рублей, пара евро/рубль - в район 75 рублей", - прогнозирует замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.