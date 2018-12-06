Эксперты: повышение банками предельного возраста не вызовет кредитного бума у пенсионеров

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Увеличение предельного возраста заемщиков может свидетельствовать о том, что банки ожидают улучшение благосостояния старшего поколение, однако кредитного бума среди пенсионеров не произойдет. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Что касается увеличения возраста, то это такой сигнал, который говорит о том, что риск наших возрастных людей становится меньше. Кредитные организации ориентируются на продолжительность жизни, на улучшение финансового самочувствия старшего поколения. У нас старшее поколение не склонно брать кредиты, их доля минимальна. Поэтому надо учитывать, что это не массовое явление", - такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также существенного изменения доли граждан пенсионного возраста в портфеле потребительских кредитов от повышения предельного возраста заемщиков не ожидает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"О динамике кредитного портфеля в данном случае говорить пока трудно. На наш взгляд, если привлечение новых заемщиков старше 60 лет и повлияет на кредитный портфель, то не кардинальным образом", - сказал он.

Более того, НБКИ "в последнее время не наблюдает какого-либо значительного роста доли граждан пенсионного возраста в общей возрастной структуре заемщиков". Так, по данным бюро, в октябре 2018 года доля граждан старше 60 лет, которым был предоставлен потребительский кредит, была на уровне 10,9%, что на 0,2 п.п. ниже среднего значение этого показателя за 10 месяцев 2018 года.

Сбербанк догнал остальные банки

Сбербанк 5 декабря объявил об увеличении верхней границы возраста по потребительским кредитам. Теперь потребительские кредиты без обеспечения могут оформить клиенты старше 65 лет при условии окончания кредита до наступления 70 лет. Ранее возраст на момент окончания кредита не должен был превышать 65 лет.

Эксперты высказали мнение, что решение Сбербанка может быть вызвано изменением пенсионной системы, которое произошло 3 октября, когда президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. Так, младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина считает, что "с учетом повышения пенсионного возраста увеличение возраста заемщиков выглядит вполне закономерным".

Также некоторые эксперты считают, что увеличение этого показателя крупнейшим банком страны должно быть сигналом другим банкам для аналогичного повышения. Так, Аксаков считает, что "Сбербанк как правило дает сигнал другим кредитным организациям, как поступать. После Сбербанка многие начинают то же самое делать".

Однако, как оказалось в результате проведенного ТАСС опроса представителей банковского сектора, остальные банки не собираются повышать предельный возраст заемщиков, потому что он уже составляет 70 лет и больше в зависимости от банка. Например, Альфа-банк, как сообщает пресс-служба, кредитует официально трудоустроенных заемщиков без ограничений по максимальному возрасту, но в части ипотеки максимальный возраст установлен в 70 лет на дату погашения. В "Тинькофф банке" максимально допустимый возраст клиента, желающего получить потребительский кредит, также составляет 70 лет, и кредитная организация не планирует его повышать.

Пресс-служба банка "ФК Открытие" передает, что беззалоговое кредитование граждан РФ осуществляется в возрасте до 75 лет на дату погашения и дальнейшее повышение не предполагается. Это касается как кредитов, так и кредитных карт.

Совкомбанк сообщил ТАСС, что также не собирается повышать предельный возраст заемщиков, однако, как передает пресс-служба банка, на текущий момент данный показатель составляет 85 лет. Это связано с тем, что банк высокого оценивает кредитную культуру граждан пенсионного возраста.

Старшее поколение ответственнее молодого относится к кредитам

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что для старшего поколения характерна высокая кредитная культура и ответственность к финансовым обязательствам.

"Если оценивать платежную дисциплину пенсионеров, то они гораздо ответственнее относятся к своим обещаниям, кредитная культура у них существенно выше и количество дефолтов намного меньше по сравнению с молодежью", - комментирует главный управляющий директор Совкомбанка Андрей Спиваков.

Похожее мнение высказала младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина. Также она добавила, что у банка всегда остается достаточно инструментов для снижения кредитного риска.

"При этом в распоряжении Сбербанка имеется достаточный набор инструментов снижения кредитного риска: страхование жизни заемщика, поручительства родственников и т.д. Для Сбербанка пенсионеры могут стать своеобразными зарплатными заемщиками, поскольку банк может отслеживать основной доход пенсионеров - пенсионные выплаты", - сказала она.