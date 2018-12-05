На форуме "Инвестируй в Кавказ" обсудят меры поддержки и экспортный потенциал бизнеса СКФО

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Доступные предпринимателям Северного Кавказа меры государственной поддержки, экспортный потенциал бизнеса СКФО и вопросы подготовки кадров обсудят в Грозном на третьем бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" 6 и 7 декабря, сообщается на сайте мероприятия.

В четверг в формате медиавыставки будет проведена презентация инвестиционных проектов и инвестиционного потенциала Северо-Кавказского федерального округа. Пройдет семинар "Упаковка бизнеса", на котором эксперты расскажут предпринимателям из регионов Северного Кавказа о том, как грамотно презентовать продукт или услугу покупателям и инвесторам.

На сессии "Инфраструктура поддержки бизнеса: практикум-путеводитель" представители институтов развития, федеральных ведомств и организаций, оказывающих поддержку инвестиционным проектам на федеральном уровне, расскажут о механизмах привлечения финансовых и нефинансовых ресурсов для реализации бизнес-проектов на Северном Кавказе.

Завершится первый день работы бизнес-форума сессией "Разговор напрямую: инвестиционный и деловой климат Северного Кавказа", в рамках которой пройдет обсуждение факторов роста инвестиционной привлекательности макрорегиона и их влияния на экономику, а также участия регионов СКФО в реализации национальных проектов. К участию в работе сессии приглашены министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников и главы всех семи регионов округа.

На втором дне форума в рамках сессии "Международное сотрудничество и экспортный потенциал" будут обсуждаться возможности реализации международных проектов, действующие меры поддержки экспорта и лучшие практики в этой сфере. Отельную сессию в программе форума также планируется посвятить мерам поддержки малого и среднего бизнеса, а панельная дискуссия "Кадры для экономики. Диалог представителей бизнеса и образования" должна помочь определить, в каком количестве, как, на каких площадках и по каким программам необходимо готовить специалистов для реализации инвестиционных проектов.

О бизнес-форуме

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года. По ее итогам были отобраны 15 инвестиционных проектов, которые получили финансовую поддержку в рамках госпрограммы "Развитие Северо- Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

Организаторы третьего бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" - Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".