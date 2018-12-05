Минвостокразвития планирует увеличить срок виз для иностранных сотрудников ТОР и СПВ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока разработало и внесло в правительство РФ законопроект об упрощении получения и об увеличении срока виз для иностранцев, которые являются сотрудниками предприятий в территориях опережающего развития (ТОР) и свободном порту Владивосток (СПВ). Об этом в среду сообщила пресс-служба ведомства.
"Минвостокразвития проработало возможность упрощения порядка получения и увеличения срока действия многократной визы для иностранных граждан - работников предприятий ТОР и СПВ. Соответствующий законопроект ведомство внесло в правительство РФ", - говорится в сообщении.
Резиденты ТОР и СПВ для реализации своего проекта на Дальнем Востоке смогут приглашать в упрощенном порядке работников-иностранцев. Срок рассмотрения дипломатическим представительством или консульским учреждением предоставления визы составит не более пяти дней. Для тех иностранцев, с кем уже заключен трудовой договор, сохранится действующий порядок - визы будут оформляться по приглашению МВД России при наличии ходатайства резидента. Однако для них будет увеличен срок действия рабочей визы на весь период реализации инвестпроекта, но не более чем на три года.
"Также планируется упростить порядок выдачи и увеличить срок действия виз с одного года до трех лет для иностранных граждан - инвесторов в проекты, реализуемые резидентами ТОР и СПВ", - пояснили в пресс-службе.
На Дальнем Востоке действует 18 территорий опережающего развития, которые курирует Минвостокразвития, под режимом свободного порта Владивосток находятся 22 муниципальных образования пяти регионов ДФО.