Times: Великобритания остановит выдачу виз инвестора в целях борьбы с оргпреступностью

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Великобритании приостановят с 7 декабря выдачу виз инвестора в целях борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег на территории королевства. Об этом говорится в статье The Times.

Издание указывает, что такой шаг станет "ударом по олигархам", которым виза инвестора давала возможность получить постоянный вид на жительство в Великобритании, а затем и британский паспорт по упрощенной процедуре. Инвестиции в британскую экономику в размере £2 млн ($2,55 млн) позволяли получить не только визу, но и постоянный вид на жительство через пять лет проживания в стране, причем этот срок сокращался до трех или двух лет, если размер инвестиций составлял £5 млн или £10 млн соответственно.

"Соединенное Королевство всегда будет держать свои двери открытыми для настоящих инвесторов, которые стремятся помочь нашей экономике и бизнесу расти. Однако я хочу ясно подчеркнуть, что мы не потерпим у себя людей, которые не играют по правилам и злоупотребляют системой, - приводит газета слова замглавы МВД Великобритании по вопросам иммиграции Кэролайн Ноукс. - Именно поэтому я ввожу новые меры, которые должны гарантировать, что только настоящие инвесторы, готовые поддерживать британский бизнес, смогут воспользоваться преимуществами нашей иммиграционной системы".

По данным МВД страны, возможностью получить виды на жительство в Соединенном Королевстве за солидный денежный взнос за 10 лет воспользовалось более 3 тыс. человек, причем 60% из них составляли граждане России и Китая. За первые восемь месяцев этого года иммиграционные власти страны выдали 361 визу инвестора, том числе 38 россиянам.

Уже поданные заявления на визы инвестора (категория Tier 1) будут обработаны обычным образом, однако прием новых будет полностью прекращен до дальнейших распоряжений, которые, как ожидается, последуют в 2019 году. Планируется, что при возобновлении выдачи виз инвестора соискатели должны будут предоставлять подробную финансовую отчетность, доказывая, в частности, что необходимые средства находились на их счетах не менее двух лет. Инвесторы также больше не смогут вкладывать средства в британские гособлигации, а правила инвестирования в британские компании станут строже.

После инцидента в Солсбери в марте этого года британские власти также инициировали пересмотр всех визы категории Tier 1 (визы инвестора), которые были выданы до 5 апреля 2015 года, когда требования к соискателям были значительно более мягкими.

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.