Камчатка планирует обеспечивать овощами три дальневосточных региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Камчатский край планирует обеспечивать овощами три дальневосточных региона - Магадан, Чукотку и Якутию. Это становится возможным в связи с появлением центра кластерного развития, один из кластеров которого направлен на развитие сельского хозяйства края, сообщил ТАСС в интервью в рамках форума "Арктика: Настоящее и будущее" в четверг генеральный директор ОАО "Корпорация развития Камчатского края" Николай Пегин.

"Камчатка находится в благодатной климатической зоне. В советский период здесь выращивали в открытом грунте картофель, свеклу, морковь, капусту, которыми обеспечивали Крайний Север и практически весь Дальний Восток. Во многом благодаря кластерному развитию сейчас началось возрождение фермерских хозяйств, берется хороший темп. Мы не сможем конкурировать с ЕАО, Амурской областью, с Приморским и Хабаровским краями, но соседям - Магадану, Чукотке, Якутии мы можем поставлять нашу сельскохозяйственную продукцию", - сказал Пегин.

Он добавил, что на Камчатке выращивается экологичная продукция, которая может заинтересовать иностранных инвесторов и туристов.

Сейчас на Камчатке в Центре кластерного развития создано три кластера - рыбохозяйственный, сельскохозяйственный и туристический. В кластеры входят не только предприятия, но и научно-исследовательский институт, торговые предприятия, рекламные компании, которые формируют единые бренды, материалы для выставок продукции, которые проходят по всему миру.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники будут обсуждать вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тыс. человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета.