Банк России отозвал лицензию у Златкомбанка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России приказом от 6 декабря 2018 года отозвал лицензию у московского Златкомбанка, являющегося участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 ноября кредитная организация занимала 405-е место в банковской системе РФ, говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, Златкомбанк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери. В деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, которые получены преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, Златкомбанк был вовлечен в проведение сомнительных операций, а также операций, направленных на вывод средств за рубеж и/или их обналичивание.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информацию о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, ЦБ РФ направит в правоохранительные органы.

Как отмечается в сообщении регулятора, Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении Златкомбанка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

В соответствии с приказом Банка России в Златкомбанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.