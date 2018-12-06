"Росатом" планирует открыть ситуационный центр арктического судоходства в Мурманске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 декабря. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует создать ситуационный центр арктического судоходства в Мурманске через два года. Об этом сообщил ТАСС заместитель главы дирекции развития Северного морского пути, начальник управления по развитию СМП и прибрежных территорий ГК "Росатом" Максим Кулинко в кулуарах форума "Арктика: Настоящее и будущее".

"Центр управления судоходством или ситуационный центр будет построен в Мурманске на базе ФГУП "Атомфлот", - сказал он. По его оценкам, подобный центр может появиться в течение двух лет. Эксперт отметил, что ситуационный центр в том числе будет заниматься прокладкой наиболее оптимальных маршрутов во льдах между образующимися трещинами, что оптимизирует расходы судовладельцев.

"Это очень непростая задача, как оказалось. И решаем мы ее таким образом - берем маршруты за все пять-семь лет, как ходили суда, потом накладываем математически, как предлагает компьютер, и пытаемся выработать некий алгоритм, но сказать, что уже есть готовое решение, пока невозможно", - рассказал Кулинко. Он добавил, что для внедрения такого информационного сервиса может понадобиться модернизация инфраструктуры и обеспечение постоянной интернет-мощности.

В рамках работы над проектом "Росатом" взаимодействует с пограничной службой, Росгидрометом, МЧС и другими службами. "Мы готовы к сотрудничеству и считаем, что это должен быть коллективный труд. Потому что здесь самое важное - это источники информации, чем больше будет источников, тем будет достовернее информация", - пояснил Кулинко.

Форум "Арктика: Настоящее и будущее", организатором которого выступает Ассоциация полярников, проходит в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря. Его участники обсуждают вопросы защиты экологии северных регионов, развития инфраструктурных проектов, защиты прав коренных народов, молодежную политику в Арктике, подготовку кадров. В работе принимают участие около 2 тысяч человек из арктических регионов России и более чем 20 других стран, в том числе всех стран - участниц Арктического совета. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.