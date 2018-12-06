Банк России аннулировал лицензию у Экономикс-банка

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Банк России с 6 декабря аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского Экономикс-банка, сообщил регулятор. Кредитная организация, которая на 1 сентября занимала 424-е место в банковской системе РФ по величине активов, является участником системы страхования вкладов.
Лицензия аннулирована в связи с решением кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации, отметили в ЦБ.
"Исходя из представленных в Банк России отчетных данных, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов", - добавил регулятор. В соответствии с законодательством, в кредитную организацию будет назначен ликвидатор.
Аннулирование лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" в отношении обязательств банка по вкладам населения, определенным в установленном законодательством порядке. Указанным федеральным законом предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика.