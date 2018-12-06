Франция введет налог на доходы IT-корпораций в 2019 году

ТАСС, 6 декабря. Франция введет налог на доходы корпораций, действующих в сфере цифровых технологий, в 2019 году, если Евросоюз не придет к единому решению этого вопроса. Об этом в четверг заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

"Цифровые компании получают солидную прибыль благодаря французским пользователям и платят 14% налога - меньше, чем средний и малый бизнес. Если страны ЕС не выполнят свои требования по цифровому налогообложению, то мы реализуем его на национальном уровне в 2019 году", - сказал министр, выступая в эфире телеканала France-2.

В свою очередь еврокомиссар по финансовым и экономическим вопросам Пьер Московиси заявил в четверг в эфире радио France Inter, что, хотя на уровне ЕС эту меру согласовать не удалось, в действительности многие страны готовятся ввести подобный налог на национальном уровне. "Эта система будет применяться не только во Франции, сейчас около 10 стран, например Испания,... которые введут налоги на сеть, на цифровую отрасль, если говорить в целом", - заявил он. Еврокомиссар указал на то, что введение цифрового налога в отдельных странах единого экономического пространства зоны евро приведет к дроблению рынка. "Поэтому я убежден, что... нужно вводить этот налог на европейском уровне", - подчеркнул он.

Во вторник Московиси сообщил, что Совет ЕС по экономике и финансам (Экофин) не смог достичь решения по введению налога на доходы корпораций в сфере информационных услуг. При этом газета Financial Times информировала, что Франция и Германия подготовили новую версию цифрового налога, согласно которой сбор в размере 3% будет взиматься только с доходов компаний, полученных от рекламы в интернете. Компании Facebook и Google будут включены в новую версию законопроекта, однако некоторые другие ретейлеры, включая Amazon, не подпадут под его действие.

Еврокомиссия весной подготовила проект цифрового налога, который должен взиматься на территории стран ЕС с компаний, в том числе транснациональных, действующих в сфере цифровых технологий, годовой оборот которых превышает €750 млн. Первыми под этот налог подпадут американские гиганты индустрии, такие как Microsoft, Apple, Google и Facebook. Однако введение в действие этого налога должно получить одобрение Совета ЕС и Европарламента.