Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" открылся презентацией возможностей регионов СКФО

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Презентация экономического потенциала семи регионов Северо-Кавказского федерального округа открыла в четверг бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" в Грозном, сообщает корреспондент ТАСС.

"Министерство РФ по делам Северного Кавказа по многим направлениям [работает] как первооткрыватель. Мы начинали с ноля [создавать] горнолыжные курорты, разрабатывали новые меры поддержки инвестпроектов, тенденции новые по медицине. <…> Бизнес-форум начинался три года назад для обсуждения инвестпроектов, и, как видите, достаточно сильно вырос", - сказал на открытии форума первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов.

Инвестиционный потенциал

Об экономических возможностях Дагестана на форуме рассказал руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям республики Гаджи Гасанов. "На нашей территории на сегодняшний день очень [хорошо] развита инвестиционная инфраструктура, есть две территории социально-экономического опережающего развития, два моногорода, четыре технопарка, шесть промпарков и шесть бизнес-инкубаторов - это вся инфраструктура, которая позволит помочь любому гостю чувствовать себя как дома, продолжать работу", - отметил он.

Замминистра экономического развития Ингушетии Микаил Аушев заявил, что в регионе действуют институты развития бизнеса, а в 2018 году компания РИАК запустила первый проект, получающий софинансирование по госпрограмме развития СКФО, - завод по производству алюминиевых профилей.

По словам министра экономического развития Кабардино-Балкарии Бориса Рахаева, в инвестиционном портфеле республики сегодня находится порядка 70 проектов с объемом инвестиций около 1 трлн рублей. Четыре из них получают софинансирование по госпрограмме развития округа. В свою очередь министр экономического развития Карачаево-Черкесии Алий Накохов отметил, что реализация на территории регионов проектов при поддержке Минкавказа помогает привлечь новых инвесторов.

"В 2016 году мы защищали на этой площадке свои проекты для участия в госпрограмме, сегодня мы уже можем похвастаться реализацией двух проектов в этом году - мы вводим в эксплуатацию предприятие по мясопереработке, реализован туристический комплекс в Куртатинском ущелье", - заявил на презентации замминистра экономического развития Северной Осетии Зураб Дзоблаев.

Министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Ибрагим Идрисов сообщил, что за 10 лет удалось привлечь в регион внебюджетные инвестиции в размере 337 млрд рублей, в 2017 году их доля в структуре экономики региона составила 84%.

На Ставрополье по итогам 2018 года ожидают роста инвестиций на 12%, отметил министр экономического развития края Валерий Сизов. "Мы рассчитываем, что мы привлечем по итогам этого мероприятия новых инвесторов, сможем получить поддержку по линии Минкавказа (по госпрограмме - прим. ТАСС) и по линии Корпорации развития Северного Кавказа", - сказал он.

О форуме

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа.

Участники обсудят доступные предпринимателям региона меры господдержки, экспортный потенциал бизнеса СКФО и вопросы подготовки кадров.

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.