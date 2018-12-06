Дума вносит поправки в УК о прекращении дел о кредитах и плагиате при возмещении ущерба

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о расширении перечня преступлений, уголовные дела по которым могут быть прекращены после возмещения нанесенного ущерба, причиненного гражданину, организации или государству.

Согласно сопроводительным документам, в этот список предлагается включить преступления небольшой тяжести, связанные с мошенничеством в сфере кредитования, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, в сфере страхования и компьютерной информации. Также предусматривается прекращение уголовного преследования после компенсации вреда для тех, кого обвиняют в преднамеренном неисполнении договорных обязательств в сфере предпринимательства, присвоении авторства или плагиате, нарушении изобретательских и патентных прав, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. "Уголовное дело о невыплате зарплаты может быть прекращено после компенсации задолженности в полном объеме, если это преступление было совершено впервые", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом также предлагается запретить заключать под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в превышении полномочий в сфере предпринимательской деятельности. Одновременно при расследовании уголовных дел в сфере бизнеса запрещается применять нормы УК по "приостановлению законной деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, в том числе изъятию электронных носителей информации". При этом изъятие электронных носителей допускается в исключительных случаях: если есть постановление о назначении судебной экспертизы устройств, их изъятие производится на основании судебного решения, а также в случаях, если они содержат данные, "полномочиями на хранение и использование которых владелец электронного носителя не обладает, либо которые могут быть использованы для совершения новых преступлений".

"Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения споров хозяйствующих субъектов", - заявил на заседании полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.