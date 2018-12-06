Ростуризм: рост доходов от въездного туризма без введения электронных виз невозможен

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Запланированный к 2024 году рост доходов туристической отрасли невозможен без введения режима электронных виз для иностранных туристов. Такую точку зрения в ходе круглого стола в Совете Федерации высказал в четверг глава Ростуризма Олег Сафонов.

В октябре 2018 года правительство России утвердило основные направления развития внутреннего и въездного туризма, улучшение инфраструктуры и повышение качества туристских услуг, а также популяризацию национального туристского продукта на внутреннем и международном рынках. Согласно документу, доход от поездок иностранных туристов в страну к 2024 году вырастет до $15,5 млрд, что в 1,7 раза больше показателя 2017 года.

"Мы это не сумеем сделать, если не будем использовать адекватные механизмы, и таким нам представляется использование механизма электронных виз", - сказал Сафонов.

Он подчеркнул, что развитие въездного туризма является стратегически важной задачей для России. При этом важным вопросом является обеспечение национальной безопасности нашей страны. Решению обеих этих задач может, по мнению Сафонова, отвечает введение электронных виз. Он также сообщил о том, что в этом году въездной поток туристов в Россию увеличился, что во многом связано с проведением спортивных соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу. "2,6 млн туристов дополнительно приехали в нашу страну, но оформили фан-ID несколько меньше, порядка 800 тыс. человек", - сообщил он.

По словам главы Ростуризма, использование удостоверения фан-ID стало своеобразным аналогом электронной визы, оформить которое можно было просто и технологично. "Я понимаю, что нужно создать необходимую техническую базу, сформировать необходимые условия в каждом пункте пропуска. Но я хотел бы выразить надежду туристского сообщества на то, что по мере решения этих задач данный механизм будет распространяться на территорию всей нашей страны", - сказал Сафонов.

Он добавил, что стоимость получения электронный визы существенно снижается по сравнению со стоимостью получения стандартной визы. "Электронные визы, безусловно, отвечают современному технологическому укладу. Все-таки мы все живем в условиях постиндустриального цифрового общества и, конечно, российский туризм должен быть конкурентоспособен", - считает он. Глава Ростуризма отметил, что по пути выдачи электронных виз и механизму упрощения визовых процедур развиваются и другие страны мира. "Если мы будем проигрывать, то мы можем столкнуться с тем, что поток туристов, въезжающих в страну, начнет сокращаться", - заключил он.