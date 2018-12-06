Котировки нефти Brent упали на 4,5% на фоне встречи министров ОПЕК

ТАСС, 6 декабря. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась на 4,5% и составила $58,8 за баррель по состоянию на 13:40 мск. Об этом свидетельствуют данные торгов.
При этом в пике цена нефти опускалась до $58,36 за баррель, что на 5,2% ниже стоимости на закрытии предыдущих торгов.
Январский фьючерс на нефть марки WTI подешевел на 4,8%, до $50,35 за баррель.
Котировки нефти снижаются на фоне встречи министров ОПЕК в Вене, на которой рассматривается вопрос о сокращении добычи нефти в 2019 году.
На фоне снижения цены нефти курс доллара к рублю на Московской бирже поднялся на 0,79%, до 67,1 рубля, курс евро - на 0,61%, до 75,99 рубля.