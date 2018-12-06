В Татарстане запустили в эфир второй пакет цифровых TV-каналов

КАЗАНЬ, 6 декабря. /ТАСС/. Татарстан одним из первых регионов России полностью перевел телевидение в цифровые технологии, в регионе в четверг был запущен второй пакет цифровых телеканалов, сообщила пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Шестого декабря филиал РТРС "РТПЦ Республики Татарстан" ввел в эксплуатацию все передатчики второго мультиплекса в республике. Регион одним из первых полномасштабно перевёл телевидение на цифровые технологии. 99,3% жителей республики могут принимать 20 цифровых эфирных телеканалов в составе двух мультиплексов. С ноября 2017 года на телеканалах "Россия 1", "Россия 24" и радиостанции "Радио России" доступны региональные программы ГТРК "Татарстан" в цифровом качестве", - говорится в релизе, распространенном сетью.

По данным компании, в регионе работает телесеть, состоящая 87 передающих станций - 25 из них созданы с нуля, другие прошли модернизацию. В республике в 2011 году был запущен первый в стране передатчик в современном стандарте цифрового эфирного вещания DVB-T2. Кроме того, Татарстан первым в стране начал масштабное восстановление систем коллективного приема телевидения (СКПТ) в многоквартирных жилых домах. Сейчас проведена модернизация в более чем 3 тыс. многоквартирных домах, что составляет 95% муниципального жилого фонда города.

Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы" и пройдёт в три этапа: в феврале, апреле и июне 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, следует купить приставки DVB-T2, кроме того, проверить телеприемники более позднего года выпуска на поддержку данного стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.