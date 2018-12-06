Госдума приняла в I чтении проект о спутниковом ТВ для граждан в труднодоступных пунктах

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Госдума в четверг единогласно приняла в первом чтении законопроект, обязывающий операторов спутникового телевидения обеспечить для жителей труднодоступных населенных пунктов возможность смотреть обязательные общедоступные каналы.
Инициатива направлена на обеспечение граждан, проживающих "в населенных пунктах, не охваченных цифровым телерадиовещанием, доступом к обязательным общедоступным телерадиоканалам посредством действующих сетей связи спутникового телерадиовещания", говорится в пояснительной записке.
Государство гарантировало всему населению, проживающему на территории РФ, возможность бесплатного просмотра обязательных общедоступных телерадиоканалов, напоминают разработчики. Вместе с тем максимальный охват цифровым эфирным наземным телерадиовещанием, предусмотренный целевыми показателями соответствующей федеральной целевой программы, составляет 98,4% населения. "Для обеспечения эфирного цифрового наземного вещания для оставшихся 1,6% населения, проживающего в населенных пунктах, расположенных преимущественно на труднодоступных и (или) удаленных территориях, потребовалось бы выделение дополнительного финансирования в объеме, превосходящем весь объем финансирования ФЦП", - сказано в материалах к проекту.
Как отмечают депутаты, технологически на текущий момент операторы спутникового вещания обеспечивают покрытие всей территории РФ. "Однако обязанность операторов платного телевидения предоставлять доступ к обязательным общедоступным телевизионным и радиоканалам без взимания платы за просмотр... распространяется только на абонентов таких операторов и при условии оплаты минимальной абонентской платы за услугу связи", - пишут они.
Предоставление возможности просмотра телеканалов населению, проживающему вне зоны цифрового эфирного наземного вещания, "не требует дополнительных затрат со стороны компаний, осуществляющих распространение телерадиоканалов с использованием сетей связи спутникового телерадиовещания", сказано в сопроводительных материалах. Согласно им, речь идет менее чем о миллионе домохозяйств по всей России.