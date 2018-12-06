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ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

По данным Банка России, к концу ноября инфляция ускорилась до 3,9% в годовом выражении
Здание Центрального банка России Сергей Бобылев/ТАСC
Здание Центрального банка России
© Сергей Бобылев/ТАСC

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России к концу ноября ускорилась до 3,9% в годовом выражении и достигнет целевого уровня в 4% до конца года, сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

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"Годовая инфляция повысилась до 3,9% в 20-х числах ноября и достигнет целевого уровня 4% до конца года. Краткосрочные проинфляционные риски остаются повышенными из-за произошедшего в 2018 году ослабления рубля к основным валютам и предстоящего повышения базовой ставки НДС", - отмечают авторы.

В 2019 году из-за действия временных факторов инфляция превысит 5%, а к 4% вернется в 2020 году. Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по- прежнему преобладают, резюмируют аналитики ЦБ.

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