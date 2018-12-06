Инфляция в России в ноябре ускорилась до 0,5%

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Инфляция в России в ноябре 2018 года ускорилась до 0,5% с 0,4% месяцем ранее. При этом в годовом выражении рост потребительских цен по итогам ноября составил 3,8% против 3,5% в октябре, сообщается в материалах Росстата.

Для сравнения, инфляция в ноябре 2017 года была на уровне 0,2%, а в годовом выражении составляла 2,5%.

Цены на продовольственные товары в ноябре 2018 года выросли на 1%, непродовольственные товары стали дороже на 0,4%, а цены на услуги не изменились.

В ноябре дорожали сахар и овощи

В ноябре среди продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Так, в 11 субъектах России сахар- песок подорожал на 8% и более, из них значительнее всего в Тверской области - на 12,5%.

Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, огурцы стали дороже на 41,4%, помидоры - на 25,5%, репчатый лук - на 10,0%, виноград - на 6%, белокочанная капуста - на 5,4%, бананы - на 3,7%. Вместе с тем цены на апельсины снизились на 10%, лимоны - на 8,3%, свеклу - на 4,4%, яблоки - на 2,3%, морковь - на 1,1%.

Кроме того, заметно выросли цены на пшено - на 9,6%. Мясо птицы стало дороже на 3%, национальные сыры и брынза - на 2,7%, сырокопченая колбаса, сосиски, сардельки, мороженая рыба, рыбное филе, мука, хлеб и булочные изделия, рис, манная, гречневая, овсяная и перловая крупы подорожали на 1,1-2%.

Вместе с тем на 1,8% снизились цены на отечественную икру лососевых рыб, на 1% - на живую и охлажденную рыбу, на 0,2-0,5% - на свежую рыбу лососевых пород, мясные консервы для детского питания, пиво зарубежных торговых марок, а также кофе.

За прошедший месяц подорожали лекарства

В ноябре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 15,4%, кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры - на 0,9-1,5%. Вместе с тем снизились цены на эссенциале форте Н - на 1,9%, сульфацетамид - на 0,7%, поливитамины без минералов - на 0,6%.

Продолжился рост цен на осенне-зимнюю одежду и обувь. Так, на женские пальто и дубленки, утепленные мужские и подростковые куртки, отдельные виды верхнего трикотажа, головные уборы, перчатки и зимнюю обувь цены выросли на 0,6-1,2%. Кроме того, отдельные виды женского белья и предметов галантереи стали дороже на 0,7%, ночные сорочки - на 0,6%.

Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 3,1% возросли цены на дизельное топливо, на 0,6-1,4% подорожали новые легковые автомобили иностранных марок, холодильники, электропылесосы, дрели, потолочные светильники, телефонные аппараты, шифер, рубероид, ламинат, стиральные порошки, мыло, жидкие чистящие и моющие средства, сигареты с фильтром, газеты, уголь, дрова, свежесрезанные цветы, отдельные виды мебели, металлической посуды и предметов домашнего обихода.

Одновременно на 2,9% снизились цены на газомоторное топливо, на 0,6-0,8% - на смартфоны и флеш-накопители USB.

В ноябре стали доступнее услуги туризма

В ноябре в группе бытовых услуг на 2% дороже стали отдельные виды ритуальных услуг, на 0,7-1,3% - услуги химчистки, печать цветных фотографий, замена элементов питания в наручных часах. Вместе с тем установка пластиковых окон стала обходиться дешевле на 0,2%.

Кроме того, на 0,4-0,8% возросла плата за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, устную консультацию юриста по семейным вопросам, первичный консультативный прием у врача специалиста, ксерокопирование документов, отдельные виды ветеринарных услуг, а также стоимость билетов в театры.

При этом отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха. На 0,8-1,6% подешевели туры на отдых в Испании, экскурсионные поездки в Финляндию, Францию, Китай, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в санатории, дома отдыха и пансионаты на территории России. Вместе с тем туры на отдых в Таиланде стали дороже на 0,8%, автобусные экскурсии по городам России - на 0,4%.

Среди наблюдаемых видов услуг транспорта полет экономклассом самолета стал дешевле на 1,5%, проезд в поездах дальнего следования - на 0,7%. Одновременно на 0,5% подорожали услуги такси.

На 1,1% снизилась плата за пользование потребительским кредитом, на 0,9% - за проживание в гостинице.