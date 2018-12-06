В КРСК за полгода подали 100 заявок от потенциальных инвесторов из СКФО

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Более 100 заявок за последние полгода подано потенциальными инвесторами, работающими или намеренными работать на территории СКФО, на получение софинансирования в "Корпорацию развития Северного Кавказа" (КРСК). Об этом на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!" сообщила заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. До конца 2018 года планируется вложить 7 млрд рублей инвестиций в десять проектов. 80% объема финансирования, а доля его участия в управлении компанией может доходить до 49%. У претендентов на получение поддержки должна отсутствовать задолженность по денежным обязательствам перед РФ, а также по обязательным платежам в бюджеты и внебюджетные фонды. Инвестор также не должен быть фигурантом дела о банкротстве или иметь отрицательную кредитную историю.

"Сегодня на рассмотрении в "Корпорации развития Северного Кавказа" находится более 100 проектов, [которые] только за последние полгода которые поступили для привлечения средств в инвестиционные проекты СКФО. Я хочу еще раз обратить внимание на этот инструмент и предложить всем бизнесменам, всем инвесторам обращаться в региональные подразделения корпорации и в корпорацию для привлечения поддержки по этому инструменту", - сказала она.

Рухуллаева пояснила, что КРСК средства предоставляются инвесторам или в виде взносов в уставной капитал, так и в виде займа под 6,5% годовых.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".

Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.