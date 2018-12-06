В ЦБ оценили эффект от снижения цен на огурцы и помидоры на рост инфляции

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7-14% год к году, что может замедлить общую инфляцию примерно на 0,1 п. п. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"По нашей оценке, с учетом недельной ноябрьской статистики снижение цен на огурцы и помидоры по итогам года составит 7-14% г/г, что внесет отрицательный вклад в общую инфляцию в размере около 0,1 процентного пункта", - говорится в бюллетене.

Аналитики ЦБ отмечают, что рост цен на огурцы и помидоры по итогам октября оказался в два раза ниже, чем в прошлом году. Одной из возможных причин замедления роста цен служит продолжающееся развитие тепличных хозяйств. При этом при нормальной сезонности наибольшее ускорение темпов роста цен на эти овощи приходится на октябрь, после чего происходит постепенное замедление до января-февраля, говорится в бюллетене.

Несмотря на это, аналитики ЦБ в ноябре этого года зафиксировали ускорение годовой инфляции до 3,9%. По их мнению, к концу года инфляция достигнет целевого уровня 4%, а в 2019 году из-за действия временных факторов инфляция превысит 5%.