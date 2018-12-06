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Spiegel: Audi отзывает более 60 тыс. автомобилей в связи с дизельным скандалом

По данным издания, процедура затронет ряд моделей A6, A7 Sportback, A8, Q5 и SQ5, не соответствующих стандарту Euro-6

ТАСС, 6 декабря. Германский автоконцерн Audi начинает отзыв около 64 тыс. автомобилей с дизельными двигателями V-TDI. Это связано с дизельным скандалом, сообщает в четверг Der Spiegel.

По его данным, будет частично удалено программное обеспечение системы управления двигателем. Процедура затронет ряд моделей A6, A7 Sportback, A8, Q5 и SQ5, не соответствующих стандарту Euro-6. Федеральное ведомство автомобильного транспорта одобрило решение автоконцерна.

Дизельный скандал, в центре которого изначально оказался Volkswagen, разразился в 2015 году. Выяснилось, что автомобили концерна были оснащены программным обеспечением, которое позволяло занижать показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах. Вследствие наличия данной системы все выглядело так, будто автомобили полностью отвечали принятым нормам. В действительности же они в разы превышали установленный предельный уровень загрязнения воздуха.

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