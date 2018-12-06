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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились вслед за нефтью

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 67,02 рубля, курс евро составил 76,38 рубля

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились. В частности, индекс Мосбиржи уменьшился на 1,36% - до 2412,31 пункта, а РТС - на 1,64%, до 1134,07 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:50 мск вырос на 0,67%, до 67,02 рубля, курс евро - на 1,12%, до 76,38 рубля.

"Весь нефтяной негатив, как и риски новых санкций, уже заложены в ценах акций и курсе рубля. С нашей точки зрения, завтра индекс РТС начнет день в границах 1120-1140 пунктов, индекс Мосбиржи - в диапазоне 2380-2420 пунктов. В пятницу пара доллар/рубль будет торговаться в коридоре 66,8-67,0 рублей, а пара евро/рубль - в пределах 76,0-76,2 рубля", - прогнозирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,6% - до $59,38 за баррель.

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