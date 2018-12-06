Россельхознадзор разрешает поставки молочной продукции с двух белорусских предприятий

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Россельхознадзор с пятницы, 7 декабря, отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции с белорусских предприятий УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат" и ОАО "Молодечненский молочный комбинат", говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, ведомство расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО "Милкавита".
Уточняется, что такое решение было принято по результатам двусторонних консультаций, проведенных 16 и 30 октября 2018 года, а также с учетом представленной в адрес службы информации и гарантий департамента ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт говорил о том, что ведомство не планирует широко снимать ограничения и открывать рынок для белорусских поставщиков молока в Россию. Всего в Россию запрещен ввоз пищевой продукции, произведенной примерно на 60 белорусских предприятиях.