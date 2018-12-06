Нацпроект по малому бизнесу подразумевает выделение Кавказу 1,9 млрд рублей в 2019 году

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство" предусматривает выделение регионам Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) 1,9 млрд рублей на выстраивание системы поддержки бизнеса в 2019 году. С 2019 по 2021 годы регионам СКФО планируется направить 3,3 млрд рублей, сообщил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ!" замминистра экономического развития РФ Вадим Живулин.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство" был подготовлен Минэкономразвития России в рамках реализации майского указа президента РФ. Одна из главных целей нацпроекта - увеличение на 30% занятых в секторе малого бизнеса, с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году.
"В национальном проекте по поддержке бизнеса... на регионы Северного Кавказа за 2019-2021 годы только на инфраструктуру поддержки будет направлено 3,3 млрд рублей. В следующем году [в регионы СКФО будет направлено] 1,9 млрд рублей прямых средств, которые направлены на помощь предпринимателей", - сказал он.
При этом Живулин отметил потенциал Северного Кавказа в сфере туризма и добавил, что округ "становится позитивным брендом страны". "Сегодня вокруг Северного Кавказа так или иначе формируется огромное количество проектов - промышленных, производственных, сельскохозяйственных, туристических. И в этом смысле Северный Кавказ выделяется сегодня... как территория особого значения, требующая максимального внимания", - добавил он.
Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ!" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа". Первое подобное мероприятие состоялось в формате конференции в Пятигорске в декабре 2016 года.