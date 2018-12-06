Глава комитета ульяновского Заксобрания предложил сократить расходы на форумы в регионе

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Бюджетные расходы на проведение масштабных форумов и на содержание автономных некоммерческих организаций в Ульяновской области необходимо сократить. Такое мнение высказал в четверг ТАСС председатель комитета областного парламента по бюджету и экономической политике Александр Чепухин.
"Необходимо максимально приблизить бюджет к людям и сократить неэффективные и неоправданные расходы. Это прежде всего содержание различных автономных некоммерческих организаций, которых в Ульяновской области насчитывается более двадцати, и проведение за счет бюджета множества масштабных форумов", - сказал он.
По мнению главы комитета, это позволит сэкономить несколько сотен миллионов рублей. Чепухин считает, что необходимо направить эти средства на решение проблем социальной сферы.
"Для жителей гораздо важнее вопросы газификации, водоснабжения, ремонта образовательных учреждений. В наших селах большинство школ было построены почти полвека назад, многие из них требуют незамедлительной замены окон, систем отопления, закупки мебели и оборудования, много еще других проблем, которые не решены", - подчеркнул он.
Чепухин добавил, что в четверг на заседании комитета были рассмотрены очередные поправки в проект бюджета. "По результатам заседания было принято решение 355 млн 991 тыс. рублей дополнительно направить на развитие инфраструктуры, высвободив эти средства из расходов на автономные некоммерческие организации, нужды правительства и Законодательного собрания Ульяновской области", - уточнил собеседник агентства.
Глава комитета пояснил, что средства будут направлены на увеличение финансирования отрасли здравоохранения, газификации, водоснабжения, коммунального хозяйства (очистные сооружения в городе Барыше), а также развитие агропромышленного комплекса.