Dow Jones рухнул на 670 пунктов после ареста финдиректора Huawei

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американский промышленный индекс Dow Jones в среду к 11:40 (19:40 мск) рухнул на 671 пункт, или на 2,74% до отметки 24341. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, также понизился на 2,48%, или на 66 пунктов, до 2634, а индекс электронной биржи NASDAQ упал на 134 пункта, или на 1,85%, до 7026.
Как отметила телекомпания CNN, участники рынка опасаются последствий ареста финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде и подлежит выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций по Ирану. Этот арест породил у многих сомнения по поводу того, что в торговых спорах США и Китая возможно перемирие, отмечалось в репортаже.
"Создается впечатление, что все вышло из-под контроля, - привела газета The Wall Street Journal мнение трейдера из компании R.W.Baird & Co Майкла Антонелли. - Клиенты проявляют крайнюю нервозность". "На рынке и без того была непростая ситуация, а арест не способствовал ее смягчению, - отметил в свою очередь старший эксперт по вопросам валютных операций в барке BNY Mellon Нейл Меллор. - Произошел откат назад и мы задаемся вопросом о том, возможно ли какое-либо соглашение в условиях, когда ставки столь высоки".
По данным западных СМИ, Мэн Ваньчжоу задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании Huawei подтвердили факт задержания Мэн Ваньчжоу и то, что Соединенные Штаты добиваются ее экстрадиции. При этом в компании заявили о том, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.