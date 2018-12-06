Новак не сможет 6 декабря вернуться в Вену для обсуждения для обсуждения сделки ОПЕК+

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак не сможет 6 декабря вернуться в Вену для обсуждения параметров сделки ОПЕК+, его приезд по-прежнему запланирован на 7 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.
"Нет, не сможет", - сообщили в Минэнерго, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил журналистам, что рассчитывает на возвращение Новака в Вену 6 декабря для обсуждения сокращения добычи нефти в 2019 году, передавало агентство Reuters.