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Новак не сможет 6 декабря вернуться в Вену для обсуждения для обсуждения сделки ОПЕК+

Приезд министра энергетики России в Вену по-прежнему запланирован на 7 декабря

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Министр энергетики России Александр Новак не сможет 6 декабря вернуться в Вену для обсуждения параметров сделки ОПЕК+, его приезд по-прежнему запланирован на 7 декабря. Об этом ТАСС сообщили в Минэнерго.

"Нет, не сможет", - сообщили в Минэнерго, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех говорил журналистам, что рассчитывает на возвращение Новака в Вену 6 декабря для обсуждения сокращения добычи нефти в 2019 году, передавало агентство Reuters.

 

Теги
АвстрияНовак, Александр ВалентиновичРоссияСаудовская Аравия
Источник: ОПЕК предложил странам вне картеля взять на себя треть всего сокращения
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