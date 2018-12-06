Около 7 млрд рублей ежегодно направляется на поддержку инвестпроектов в СКФО

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Порядка 7 млрд рублей направляется в регионы Северного Кавказа на поддержку инвестиционных проектов. Половина этих средств через корпорации развития субъектов доводится до инвесторов, проекты которых отобраны для софинансирования через госпрограмму развития округа, сообщил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

"Нам нужно социально-экономическое развитие, и это социально-экономическое развитие будет тогда, когда будут дополнительные инвестиции в реальный сектор экономики, и наше министерство, Министерство РФ по делам Северного Кавказа, занимается этим вопросом. У нас есть госпрограмма развития СКФО, и в целом у нас порядка 7 млрд рублей идет на инвестпроекты. Часть идет по регионам, по 500 млн рублей, часть идет в целом на инвестпроекты, в том числе и через такой инструмент развития как Корпорация развития Северного Кавказа", - сказал он.

Говоря о софинансировании проектов через госпрограмму "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года Чеботарев отметил, что "каждый рубль, который вкладывается по линии Корпорации развития Северного Кавказа, должен привлекать 2-3 рубля дополнительных инвестиций". "Когда это [реализация получивших поддержку инвестиционных проектов] начнет приносить прибыль, когда пойдут налоговые выплаты, будут создаваться рабочие места - это и будет тот результат. Тот результат, который заложен в указе президента этого года, и это и есть прогресс", - добавил он.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников отметил, что приоритетными отраслями для экономики Северного Кавказа являются сельское хозяйство, туризм и промышленный сегмент. "Майский указ президента четко поставил перед нами национальные стратегические задачи. <…> При формировании национальных проектов - работа по их формированию, в принципе, закончена - предполагалось, что часть финансовых средств будет использоваться за счет инвестиций. Опыт реализации инвестпроектов на Северном Кавказе есть, он неплохой", - сказал он.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6 и 7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство России ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компаний "Курорты Северного Кавказа" и "Корпорация развития Северного Кавказа".