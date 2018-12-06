Болтон: изменения в экономике Китая могут повлиять на его политическую структуру

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Изменения в экономическом подходе Китая, которые США хотят увидеть в течение переговорного процесса, могут повлиять на его политическую структуру, однако это не является целью Вашингтона. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил об этом в интервью Общественному радио США , фрагменты которого были опубликованы в четверг.

Отвечая на вопрос о долгосрочном подходе США к Китаю, Болтон выразил надежду, что экономические изменения, которые США хотят увидеть в течение 90 дней переговорного процесса, приведут к открытию торговой системы Китая. Эти изменения могут "иметь возможное серьезное воздействие на их политическую структуру", сказал помощник президента США. "Это не то, к чему мы стремимся", - при этом добавил он.

В минувшую субботу глава вашингтонской администрации Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.