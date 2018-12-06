Источник: ОПЕК предложил странам вне картеля взять на себя треть всего сокращения

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Министры ОПЕК в четверг обсуждали сокращение добычи нефти в рамках картеля на 0,9-1 млн баррелей в сутки, они считают, что 10 стран от не-ОПЕК должны взять на себя еще половину от этой доли. Об этом сообщили ТАСС два источника в организации, участвовавших в заседании.

"Если ОПЕК сокращает на 1 млн баррелей, а мы это и обсуждали, то не-ОПЕК должны сократить на 0,5 млн. Если ОПЕК сокращает на 900 тыс. баррелей, то не-ОПЕК должны убрать 450 тыс.", - сказал он, напомнив, что в 2017 году общая квота делилась по этому же принципу: страны ОПЕК сократили добычу на 1,2 млн баррелей, а страны не ОПЕК - на 0,6 млн баррелей в сутки.

"Поэтому, если Россия готова сократить только на 150 тыс., а я слышал, что это так, то это недостаточно. В ОПЕК это не могут принять", - заключил собеседник агентства.

Инициатива Ирана

По данным источника, Иран предложил упразднить министерский мониторинговый комитет в новом соглашении о сотрудничестве.

"Иран считает, что в JMMC нет необходимости, его надо упразднить. Они считают, что мониторинг должен вести секретариат ОПЕК. Это обсуждалось на встрече", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "многие в ОПЕК считают, что JMMC имеет слишком большие полномочия".

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