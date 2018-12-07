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Россия увеличила экспорт водки в январе-октябре 2018 года на 10,9%

В денежном выражении он составил $116,3 млн за указанный период

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Экспорт водки из России в январе-октябре 2018 года в денежном выражении вырос на 10,9% и составил $116,3 млн, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС).

При этом за отчетный период поставки водки в натуральном выражении составили 1,730 млрд декалитров, что на 3,3% больше, чем годом ранее.

В то же время в октябре Россия снизила объем экспорта водки на 5,6% по сравнению с сентябрем 2018 года, до $16,7 млн. В натуральном выражении поставки водки выросли на 4,9% и составили 252,8 млн декалитров.

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