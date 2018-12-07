Минэнерго: добыча газа в России в 2018 году превысит 700 млрд куб. м

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Добыча газа в России в этом году превысит уровень в 700 млрд куб. м, сообщил на форуме "Газ России" глава департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков.

"Будет поставлен рекорд добычи газа более 700 млрд куб. м", - сказал он.

В 2017 году в России было добыто 691,1 млрд куб. м - таким образом, рост показателя в текущем году может достичь 1,3%.

Как сообщалось ранее, "Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8%, до 451,1 млрд куб. м.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал ТАСС, что холдинг пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз - 476 млрд куб. м). В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (рост на 12,4% по сравнению с показателем годом ранее.). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" может увеличить добычу на 4,8%.