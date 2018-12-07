"Лента" назначила гендиректором сети Германа Тинги

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ретейлер "Лента" назначила Германа Тинги на должность генерального директора компании вместо Яна Дюннинга. Об этом говорится в сообщении компании.

Председатель совета директоров компании Джон Оливер выразил благодарность Дюннингу за многолетнюю работу. Он также уверен, что Тинга станет "успешным лидером "Ленты".

С 2013 года Герман Тинга был коммерческим директором "Ленты", а до этого занимал должность директора по глобальному категорийному менеджменту и закупкам в сегменте непродовольственных товаров в Metro AG.

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. "Лента" управляет 234 гипермаркетами в 85 городах России и 127 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионе.