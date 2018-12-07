Российский рынок автомобилей премиум-класса вырос за год на 14%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премиум-сегмент российского авторынка увеличился за год почти на 14%, первую строчку в рейтинге премиальных брендов занял концерн BMW. Такие данные привело аналитическое агентство "Автостат".

"В ноябре 2018 г. реализация премиальных автомобилей в России составила 13 тыс. 869 единиц, что на 13,9% больше, чем год назад, - говорится в сообщении. - Впервые за долгое время на первую строчку в рейтинге премиальных брендов поднялся BMW, показатель которого за отчетный период составил 3 тыс. 250 легковых автомобилей - на 17% больше, чем в ноябре 2017 г.".

На вторую строчку сместился прежний лидер Mercedes-Benz (3 тыс. 136 авто), чьи продажи снизились на 2%. Замыкает первую тройку Lexus (2 тыс. 101 экземпляр), показавший рыночный рост в 5%. Рубеж в тысячу проданных экземпляров преодолели также Audi (1 тыс. 570 шт., +12%) и Land Rover (1 тыс. 44 шт., +44%).

Как отмечают эксперты "Автостата", 11 из 14 премиальных брендов в ноябре показали положительную динамику. Самый заметный рост отмечен у Jeep (+121%), продажи которого выросли более чем вдвое. Cadillac сохранил свои показатели неизменными, реализовав тоже количество машин, что и годом ранее. В "минусе", помимо уже упомянутого Mercedes, оказался еще и Smart (-84%).

В целом, по данным агентства, рост премиум-сегмента оказался на 3,8 п.п. выше среднего по российскому авторынку (+10,1%).