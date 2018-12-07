Bloomberg: ОПЕК обсуждает квоты снижения добычи с "не ОПЕК"

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) обсуждают сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки, из которых на страны-участницы картеля придется 650 тыс. баррелей в сутки, а на страны "не ОПЕК" - 350 тыс. баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Министры ОПЕК начали дополнительную встречу в Вене - после того, как не смогли в четверг договориться об объемах сокращения. Через три - четыре часа к ним должны присоединиться представители стран "не ОПЕК" во главе с министром энергетики РФ Александром Новаком.

Перед началом встречи в большом формате Новак обсудит позиции со своими коллегами из ОПЕК - министром энергетики Саудовской Аравии Халедом аль-Фалехом и министром нефти Ирана Бижаном Намдаром Зангане, сообщили ТАСС источники в делегациях.

Ранее сообщалось, что Россия готова была сократить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки или чуть более.