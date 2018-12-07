В Москве завершился форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровой экономике

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Участники международной сессии "Социально-этические вызовы эпохи цифровизации", которая состоялась в рамках форума "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика", в Москве, обсудили, почему из-за публикаций в социальных сетях могут отказать в приеме на работу, как формируется информационное пространство и зачем современному человеку знание логики.

Форум, посвященный искусственному интеллекту и цифровой экономике, проходит 6 и 7 декабря в Государственном университете управления (ГУУ).

"Информационный кокон"

Одной из ключевых тем сессии стало изменение мировоззрения людей с появлением современных способов фильтрации получаемой информации. Цифровизация создала новые условия постправды - среды, при которой объективные факты меньше влияют на формирование общественного мнения, чем призывы к эмоциям или личным убеждениям. Так, по словам начальника отдела анализа и мониторинга ГУУ Алексея Верижникова, развитие интернет-технологий, в частности, социальных сетей, дало людям возможность окружить себя неким информационным коконом, внутри которого они видят ту картину мира, которую хотят. "Постправда позволяет полностью не слышать оппонента и игнорировать факты", - считает он.

По мнению ведущего аналитика Института исследований интернета Дмитрия Винника, в понятии постправды нет ничего нового, так как подобные явления в поведении людей отмечались и в другие исторические эпохи. "Ничего в природе человека не изменилось, только повысилась плотность его коммуникационной деятельности", - сказал он, добавив, что наиболее эффективное сопротивление постправде - совершенствование образовательных программ. "Следует сделать акцент на образовании, в частности на таком предмете, как логика, это будет хорошим методом в борьбе с явлениями постправды", - сказал Винник.

Информация воспринимается искаженно не только из-за индивидуальных фильтров людей, но и вследствие пристрастности СМИ, считает редакционный директор, Rambler & Co Виктор Саксон. "Не существует абсолютно объективных медиа, они все равно отражают точку зрения того, кто диктует редакционную политику в том или ином издании, - сказал он. - Медиа - это, прежде всего, бизнес. При публикации материалов СМИ часто ориентируются не на читателя, а на заказчика, что искажает информацию, которая затем доносится публике".

Такой же позиции придерживается советник при ректорате по вопросам цифровизации ГУУ Павел Терелянский. "Информация, которую мы получаем, должна быть достоверной, но достоверность во все века определялась ее персонализацией", - рассказал он. Терелянский также отметил, что раньше принято было доверять авторитетам, так как немногие были уполномочены вещать на широкие массы, в наше же время "публиковать свои мысли может кто угодно, что усложняет определение достоверности информации".

Цифровой след при трудоустройстве

Каждый пользователь интернета оставляет свой цифровой след, это его публикации, фотографии, комментарии, отмечают эксперты. Генеральный директор Social Data Hub Артур Хачуян рекомендует аккуратно относиться к размещаемой в интернете информации о себе, так как работодатели могут отказать кандидату в вакансии из-за публикации, которую они сочтут неприемлемой. "В США есть закон, по которому можно узнать, почему отказали в вакансии, и в судебном порядке оспорить. Возможно, было бы правильно ввести такой же в России", - сказал Хачуян.

Поиск и отбор новых сотрудников некоторые компании доверяют искусственному интеллекту. В связи с этим немецкий эксперт в области интернета, электронного бизнеса, социальных сетей и IT-безопасности Тим Коул выразил надежду, что "компьютеры, имеющие доступ ко всей информации о кандидате, будут использоваться только для первичного отбора, чтобы облегчить работу людям, которые в дальнейшем будут выбирать из более узкого круга соискателей".

Как заметил директор научно-исследовательского института нейроэкономики Университета Нинбо Ма Цинго, существует противоречие между правилами защиты личной информации и тем, что на самом деле происходит. "В некоторых компаниях разработано специальное программное обеспечение (ПО) для защиты персональной информации, а в других - наоборот, существует ПО, позволяющее вторгаться в личную жизнь сотрудников, делать скриншоты их рабочего стола, смотреть переписки, прослушивать звонки", - сказал он.

Пользовательские данные оказываются в руках не только у работодателей, но и у множества компаний разной направленности, которые также могут использовать личную информацию. "Если человек дает свое согласие на их использование для формирования какого-то продукта, то с ним компания должна делиться доходами", - считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

О форуме

Второй международный научный форум "Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика" проходил в Государственном университете управления 6 и 7 декабря. Его участниками стали 1500 видных ученых, признанных экспертов международного IT-сообщества и студентов из России, Бразилии, Вьетнама, Германии, Греции, Индии, Китая, Лаоса, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, Южно-Африканской Республики и других стран. ТАСС является информационным партнером мероприятия.

На форуме состоялось открытие кафедры ЮНЕСКО "Социально- правовые и этические основы общества знаний (информационного общества)", в ходе которого четыре университета из России, Бразилии, Индии и Китая подписали соглашение, подразумевающее реализацию совместных программ по развитию перспективных направлений образования и науки.

Проведение форума нацелено на обсуждение широкого спектра вопросов и проблем, связанных с цифровой экономикой и искусственным интеллектом. По словам ректора ГУУ Ивана Лобанова, уже сейчас необходимо задумываться о будущем, о том, какие у общества есть способы и средства для его модерирования. "Мы должны успевать за теми изменениями, которые происходят в рамках процессов цифровизации", - отметил он.