Цена нефти Brent взлетела на 5% на сообщениях о договоренности ОПЕК

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 4,9% и составила $63,18 за баррель на фоне договоренностей ОПЕК сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:28 мск стоимость нефти составила $62,85 (+4,4%).

Ранее сообщалось, что заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Согласно договоренностям, страны ОПЕК сократят добычу нефти на 800 тыс. баррелей в сутки. Оставшийся объем придется на остальных участников сделки, кроме Ирана, которого освободили от этих обязательств. Соглашение будет действовать в I полугодии 2019 года, при этом объем сокращения может быть пересмотрен в апреле.