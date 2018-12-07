Министр нефти Ирака: страны ОПЕК сократят добычу на 2,8%

ВЕНА, 7 декабря. /ТАСС/. Страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 2,8%, страны, не входящие в картель - на 2%, сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан.

В частности, Саудовская Аравия сократит добычу на 250 тыс. баррелей в сутки, Россия - на 230 тыс. баррелей. "Около 230 тыс. баррелей в сутки", - сказал он, отвечая на вопрос, какое снижение придется на Россию.

Министр также сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ рассмотрит сделку в апреле. Ранее источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что Россия согласилась сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 2% от уровня октября 2018 года.

Председатель конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи отметил, что ОПЕК планирует завершить подготовку проекта декларации о кооперации в первом квартале 2019 года.

"Мы планируем финализировать подготовку проекта соглашения о сотрудничестве в первом квартале 2019 года и подписать ее на специальной церемонии", - сказал аль-Мазруи.

Он также отметил, что Иран, Ливия и Венесуэла получили исключения из сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. "Только эти три страны - Иран и Венесуэла, которые находятся под санкциями, а также Ливия, которая переживает сложную экономическую ситуацию, - получили исключения из сокращения", - сказал он.

По словам министра, представители Ирана и Ирака могут войти в состав мониторингового комитета ОПЕК+. "Мы обсуждали это. Я думаю, что придет к тому, что к мониторинговому комитету могут присоединиться новые страны, или из него кто-то выйдет. Мы пригласили некоторые страны - Ирак и Иран - присоединиться к комитету", - сказал министр.

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что соглашение может быть продлено, если за этот период рынок не стабилизируется. "Это на полгода соглашение, - сказал министр. Возможно (продление соглашения - прим. ТАСС), если рынок не сбалансируется, но если сбалансируется, то не будет смысла".

Восстановление добычи

Россия и Саудовская Аравия с июня нарастили добычу нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки в рамках решения ОПЕК+ вернуть исполнение сделки по сокращению добычи к 100% со 150%. В ОПЕК+ опасались, что без дополнительных баррелей на рынке может возникнуть дефицит на фоне снижения добычи в Венесуэле и Иране.

Однако 5 ноября США одновременно с введением санкций против Ирана выдали и разрешения восьми странам продолжить закупки его нефти в течение полугода. Среди них оказались крупнейшие импортеры иранской нефти - Индия и Китай. На этом фоне в ОПЕК+ начали обсуждать возврат к сокращению добычи в 2019 году. Саудовская Аравия - инициатор нового сокращения - объявила, что уже в этом декабре снизит экспорт на 0,5 млн баррелей в сутки.

Ранее сообщалось, что Россия готова была сократить добычу на 150 тыс. баррелей в сутки или чуть более.

Министры ОПЕК+ на встрече 5-7 декабря в Вене обсуждают возможность сокращения добычи в 2019 году, чтобы избежать переизбытка предложения нефти из-за роста добычи в США и смягчения санкций против Ирана.

Заседание ОПЕК завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения ОПЕК+ на 1,2 млн баррелей в сутки. Как сообщил журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан, квота ОПЕК составит 800 тыс. баррелей в сутки, оставшийся объем придется на остальных участников сделки, кроме Ирана, которого освободили от этих обязательств.

Соглашение о сотрудничестве, известное как платформа ОПЕК+, истекает в этом году, сегодня министры должны подписать новую, бессрочную хартию, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.